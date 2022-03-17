«منشآت» تعلن تخريج 16 مشروعاً رقميًّا واعداً عبر برنامج الحاضنة الرقمية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ممثلةً بمجمع ريادة الأعمال رقمي في جدة، عن تخريج 16 مشروعاً رقمياً متميّزاً لرواد ورائدات الأعمال وصناع المحتوى السعوديين المشاركين في "برنامج الحاضنة الرقمية بجدة" إحدى مبادرات «منشآت». حيث تضمنت هذه المشاريع العديد من الخدمات الحيوية والواعدة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وتميّزت بأفكار إبداعية ومبتكرة، وبتقنيات عصرية متجددة، للمساهمة في إثراء المحتوى الرقمي المحلي، ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في حفل تخريج مشاريع حاضنة الأعمال الرقمية الأولى في مجال الإعلام المرئي والمسموع، الذي أقيم اليوم في مقر مجمع ريادة الأعمال رقمي بمدينة جدة، بحضور الأستاذ محمد الربيعان مستشار المشاريع الاستراتيجية في "وزارة الاتصالات"، بالإضافة إلى ممثلي عدة جهات استثمارية، ومستثمرين أفراد، والعديد من جهات التمويل، والجهات المعنية بقطاع الإعلام المرئي والمسموع، والخبراء في مجال صناعة المحتوى والإعلام المرئي والمسموع.

وقال الأستاذ خالد الزعاقي أخصائي مجمعات ريادة الأعمال في «منشآت»، في تصريح بهذه المناسبة: " إن تخريج هذه المشاريع الرقمية الهامة، يأتي استمراراً لمسيرة «منشآت» الرائدة في دعم ورعاية المبدعين ورواد الأعمال الرقمية وصناع المحتوى في المملكة، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة، وذات جدوى اقتصادية قيّمة، تسهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتعزز مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية "منشآت" الهادفة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م".

ومن جانبه، أعرب الأستاذ قسورة الخطيب مؤسس شركة (يوتيرن) المشغلة لمجمع ريادة الأعمال رقمي والمشرفة على برامج التدريب والتوجيه والإرشاد للمشاريع، عن سعادته البالغة وتهنئته الخالصة لرواد ورائدات وصناع المحتوى السعوديين الذين تم تخريجهم بعد النجاح الكبير الذي حققوه في تحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية متميّزة، من خلال التدريب المتقن والتوجيه المكثف الذي استمر لمدة ستة أشهر لدعم هؤلاء المبدعين والمبتكرين السعوديين، وتمكينهم من صناعة المحتوى الإيجابي المتميّز؛ مشيداً في هذا الصدد بالشراكة الهادفة والمثمرة بين (يوتيرن) و«منشآت» لدعم ومساعدة جميع الشباب والشابات السعوديين الذين يملكون أفكاراً إبداعية في المجال الرقمي، وتشجيعهم على الابتكار وثقافة العمل الحر، لإعداد جيل متميّز من رواد الأعمال الرقمية في المملكة.

وتضمن الحفل عرض فيلم تعريفي عن "برنامج الحاضنة الرقمية"، واستعراض المشاريع المشاركة، وتكريم أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى القيام بجولة في "مجمع ريادة الأعمال رقمي"، والتعرف على خدماته لدعم الرواد وصناع المحتوى، وأقسامه التي تتضمن المساحات المشتركة للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية، واستوديوهات التصوير وتسجيل الصوت المتطورة، والمقهى الثقافي لاحتضان المواهب الفنية والموسيقية.

ويهدف "برنامج الحاضنة الرقمية" إلى تأهيل صاحب المشروع وفرق العمل للوصول إلى مرحلة الإطلاق والنمو، والحصول على التمويل اللازم لمشروعه، وذلك عن طريق مجموعة من ورش العمل، والاستشارات، والإرشاد، والخدمات المساندة، ومساعدتهم في تأسيس وتطوير مشاريعهم، وتوفير البيئة المنتجة والمحفزة لهم عن طريق تقديم خدمات تطوير العمل الإداري والتجاري والتدريب وتطوير القدرات حتى الوصول إلى جهات التمويل والاستثمار للحصول على التمويل اللازم للمشروع.

وشملت المشاريع التي تم تخريجها 16 مشروعاً رقميّا واعداً بأفكار إبداعية جديدة وقابلة للتطبيق والتسويق، وهي مشروع (جرعة رعب) المتخصص في فن المكياج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، ومشروع (يوتايمز) لصناعة محتوى إعلامي صحفي، ومشروع (سماوة) أول وجهة متخصصة في صناعة البودكاست تنطلق من مكة المكرمة، ومشروع (معافر) المنصة الإلكترونية للاقتصاد التشاركي لتحويل المعرفة إلى محتوى رقمي، ومشروع (عالم المصورين) المتخصص في مجال التصوير والمصورين، مشروع (PIXA STUDIO) وهو شركة تسويق وإنتاج تجمع بين خدمات التسويق الرقمي والإنتاج المرئي والمسموع.

كما تضمنت المشاريع أيضاً، مشروع (Creata Reality) للتصميم والبرمجة بمنظور ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي لإنتاج خلفية الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومشروع (PER) وهو منصة إلكترونية مثالية لربط مقدمي الإنتاج المرئي والمسموع بالعملاء وأصحاب العلامات التجارية. بالإضافة إلى مشروع (EKLEEL) لإنتاج وتسويق البرامج التلفزيونية والأفلام بطريقة احترافية، ومشروع (أثلج) لصناعة البودكاست والإشراف على إنتاج المحتوى وتسويقه، ومشروع (Fennec) للتطوير والإنتاج الصوتي والرسوم المتحركة، ومشروع (Look Creative) لتطوير وإنتاج المحتوى الإبداعي والفني الموجه للشباب.