شكرا لقرائتكم خبر إتقان العقارية تنجح في تنظيم المرحلة الأولى لمزاد جوهرة أبحر بحضور أكثر 2,000 مستثمر ومواطن وتوظيف التقنيات ومبيعات تجاوزت الـ 700 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف شركتي إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية نجاحها في تنظيم المزاد العلني لمخطط جوهرة أبحر الواقع في أبحر الشمالية بمدينة جدة عبر بيع نصف المخطط بالمزاد العلني كمرحلة أولى، وبمشاركة أكثر من 2,000 مستثمر ومواطن تنافسوا على كافة الأراضي المطروحة والذي قاربت مبيعاته (860) مليون ريال سعودي.

وفي التفاصيل، تم بيع كافة الأراضي المطروحة عبر المزاد العلني وتوظيف التقنيات بالمزايدة عن بُعد عبر برنامج الزووم والربط المباشر مع مقر الشركة في مدينة الرياض وقنوات إتقان العقارية بالتواصل الاجتماعي وبحضور كثيف بقاعة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث تم بيع نصف المخطط كمرحلة أولى وبغضون ساعات قليلة عبر بيع 215 قطعة سكنية و 52 قطعة تجارية من المخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية بــ مليون متر مربع ويعد من المخططات النموذجية والمميزة بمدينة جدة عروس المصائف وبوابة الحرمين الشريفين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة تحالف شركتي إتقان والدال العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن البلكات والقطع التي تم بيعها كانت ولله الحمد بحضور 2,000 مستثمر ومواطن وتسجيل أكثر من 1,000 مزايد الذي تم استيفاءهم لشروط الدخول للمزاد بوقت مبكر، مبيناً أن الأسعار كانت مميزة و تفاوتت بين 4,600 ريال للمتر التجاري و2,200 للمتر السكني لقطع المخطط الذي يعد أحد أهم الأحياء في أبحر الشمالية والوفيرة بالخدمات وتعد منطقة جذب السكان التي تشتهر بالتنظيم العالي في البنية التحتية واكتمال الخدمات.

وقدم رئيس مجلس تحالف شركتي إتقان والدال العقارية التهنئة لمن حالفهم الحظ في شراء المنتجات العقارية لمخطط جوهرة أبحر الذي يعد من الفرص الاستثمارية والسكنية المتميزة بموقعه الاستراتيجي، كما قدم شكره وتقديره لأبناء محمد السعد العجلان المالك والمطور للمخطط على ثقتهم ودعمهم لتحالف شركتي إتقان والدال العقارية في إسناد إدارة المزاد المتميز، فيما شكر " الرشيد " كافة فريق العمل بإتقان على التعاون والتألق في الإدارة والتنظيم وجميع من حضر وشارك من المستثمرين والمواطنين.

بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد السعد العجلان الشيخ عبدالعزيز بن محمد العجلان أن نجاح المرحلة الأولى لمزاد جوهرة أبحر يجسد ثقة المستثمرين السعوديين في السوق العقاري الذي يعد نواة للاستثمار الآمن بالمملكة، مبيناً أن الأقبال الذي شهده المزاد والأسعار التي تمت في صفقات البيع لكافة القطع والبلكات للمخطط تؤكد تميز مدينة جدة بوابة الحرمين ووجهت الاستثمار الواعد.

وشكر " عبدالعزيز العجلان " تحالف شركتي إتقان والدال العقارية المسوق الحصري للمزاد على جهودهم وتميزهم في إدارة وتنظيم المزاد واستخدام التقنية وتهيئة الأجواء والإعداد للحملات التسويقية والفنية والادارية للمزاد الذي يعد من أميز المزادات على مستوى المملكة.