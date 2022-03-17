شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ينظم ورشة عمل للتعريف بمعرض " Automechanika" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورشة عمل للتعريف بمعرض " Automechanika" المقرر إقامة نسخه منه في دبي 22 نوفمبر 2022، إضافة إلى نسخة اخري من المعرض في المملكة العربية السعودية، وشارك في ورشة العمل ممثلي قرابة 20 شركة مصرية، كما حضر الورشة دينا شرف وكيلة مكتب هيئة معارض فرانكفورت في مصر، ومحموت غازي بيليكاوزن مدير المعرض، وايناس مصطفى من هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يشجع إدارة المعرض على إقامة نسخة في مصر، بوصفه سوق صناعي وتجاري ضخم، مشيرة إلي استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة نسخة من المعرض الأكبر في قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأشارت مي حلمي إلي ضرورة استفادة الشركات المصدرة الأعضاء في المجلس من الاشتراك في النسخة القادمة من المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفتح قنوات اتصال جديدة بين المصنعين والموردين والتجار.

ومن جانبه قال محموت غازي بيليكاوزن مدير معرض Automechanika في دبي والرياض، إن الشركات المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي معرض كبير في قطاع السيارات لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن، إضافة إلى أن السوق المصري ضخم والشركات والمصانع العاملة فيه تكون في حاجة مستمرة إلي التواجد في المحافل والمعارض الدولية للاضطلاع على كل ما هو جديد في عالم صناعة السيارات والصناعات المغذية.

ويشمل معرض automechanike عرض إكسسوارات السيارات، وأنظمة القيادة البديلة والحلول الرقمية، والإلكترونيات والأنظمة، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها، وأجزاء ومكونات السيارات، والإصلاح والصيانة