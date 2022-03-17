شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية سعودية لاستضافة المملكة اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ماجد القصبى وزيرالتجارة السعودى حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين وامكانيات تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي ستستضيفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيرى التجارة في البلدين، مشيرةً إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

وأشارت الوزيرة إلى تزايد معدلات التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف الاقتصاديات العالمية وهو ما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية على المستويين الرسمي والشعبى، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية للسعودية العام الماضى بلغت مليار و995 مليون دولارمقارنة بنحو مليار و699 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 17.4% .

ومن جانبه اكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض، مشيراً إلى أن مصر تمثل قلب العالم العربى وتحظى بمكانة خاصة لدى كافة شعوب الدول العربية .

وأشاد القصبي بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن المملكة تعد أحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرى في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والتي تساهم في توفير آلاف من فرص العمل.