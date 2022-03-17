شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل يوم 20 ومايو 23 ويونيو 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهرى إبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيه، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان ،على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 إبريل 2022.

‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٥ و٢٦ فبراير.

‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيه ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٢ يونيه، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٣ و٢٦ و٢٧ مارس لكل العاملين بالدولة.

‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة».