شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز فى أوروبا تعود إلى الارتفاع خلال التداولات فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الغاز فى أوروبا خلال التداولات فى البورصة اليوم الخميس، إلى ما فوق 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل في مركز "تي تي إف" في هولندا إلى 1256 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 110 يوروهات لكل ميجاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو مقابل الدولار، حيث يتم عرض أسعار المركز الهولندي باليورو لكل ميجاواط ساعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكانت أسعار الغاز ارتفعت منذ بداية التداول بنسبة 7.2%. بشكل عام، في حين أنها انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. ويحدث هذا على خلفية استعادة توليد الرياح في أوروبا والدفء الذي حلّ في المنطقة، ونمو احتياطيات الغاز الطبيعي المسال في المحطات، وكذلك إمدادات الغاز النشطة من روسيا.

علاوة على ذلك، فإن ضخ الغاز في منشآت التخزين الأوروبية في الأيام الأخيرة قد عوض عمليا المسحوب منها. وكان سعر الغاز في أوروبا في السابع من مارس، ارتفع بنسبة 79%، حيث وصل إلى ما يقرب من 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة.