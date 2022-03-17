شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح استعلام المتقدمين لشغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإتاحة الاستعلام للمتقدمين في الإعلان المركزي الذي أجراه الجهاز لصالح وزارة الموارد المائية والري؛ لتعيين عدد 240 مهندسا بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، عن موقفهم سواء بالقبول المبدئي لاوراقهم واستكمال باقي الإجراءات في المسابقة، والاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6 آلاف و 280 متقدما، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على عدد 5 آلاف و695 متقدما، ومن المقرر أن يخضعوا للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.. ويخضع المتقدمون للتقييم للامتحان يشمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلي جانب قياس التميز في التخصص المطلوب.

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف، وذلك اعمالا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.