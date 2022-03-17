شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها بترول خام.. تعرف على قائمة سلع تراجعت وارداتها فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع مجموعة من واردات بعض السلع، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شملت هذه القائمة واردات كل من البترول الخام، وبلغت قيمته 161.3 مليون دولار، بينما كانت 445.9 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 284.6 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 63.8%.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن القائمة شملت أيضا كلا من واردات الخشب ومصنوعاته والتي تراجعت إلى 109.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 123.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 14 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 11.3%، تليها واردات خامات الحديد ومركزاتها وبلغت وارداته 56.6 مليون دولار، مقابل 108.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 51.6 مليون دولار ونسبة تراجع بلغت 47.7%.

وتراجعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع نحو 25.1 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41.9 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 16.8 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 40.1%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.