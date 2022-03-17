شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة والنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد البوعلي أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنمسا تتسم بالنمو المتواصل، وتمتاز بطابع إستراتيجي مبني على أُسس التعاون بما يخدم مصالح البلدين على كافة الأصعدة، إذ تطور حجم التبادل التجاري بين المملكة والنمسا من قرابة الـ 1.8 مليار ريال عام 2005م إلى نحو 3.3 مليار ريال عام 2020م، مقابل 3.4 مليار ريال عام 2019م، ونحو 3.9 مليار ريال عام 2016م، فيما تُمثل المملكة الآن وجهة التصدير والشريك التجاري الرئيسي للنمسا في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد التجاري النمساوي الذي نظمته الغرفة، أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف النمساوية د. ريتشارد شنز، ومشاركة المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية النمسا لدى المملكة كريستوف فايفر، وممثلي عدد من الهيئات والشركات النمساوية المتخصصة في عدة مجالات اقتصادية (صناعية، وزراعية وسياحية وغيرها)، تنطوي على آفاق واعدة للشراكة مع المستثمرين السعوديين.

وأشاد البوعلي بمستوى العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية النمسا، مثمنًا الجهود التي تبذل في هذا المجال من قبل الجهات المعنية في البلدين، والذي سوف يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ولفت البوعلي إلى أن ثمة حرصًا متزايدًا من قبل البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 60 عامًا، واستغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية، ما يؤشر بآفاق أوسع من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما تتميز به «النمسا» من وجود قطاع خدمات كبيـر وصناعي قوي وزراعي متطور، وما تمتاز به بلادنا من اقتصاد قوي ينمو بشكل مطرد وفقًا لرؤية طموحة هدفها تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فضلًا عن البيئة الاستثمارية الجاذبة، والمعززة بجملة من القوانين والإجراءات المحفزة.

وقال البوعلي إن الغرفة وضمن إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، التي تربط البلدين الصديقين، تضع فروعها وإمكاناتها لاستقبال الوفود الاقتصادية، وتزويدها بالمعلومات التجارية والاستثمارية التي تحتاجها، لتوسيع دوائر الاستثمار بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم من «النمسا».

وأكد أن اللقاء يهدف إلى التعرف على مسارات المملكة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة .