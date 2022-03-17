شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الطلب العالمى على النفط لـ99.1 مليون برميل يوميا الربع الأول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 99.8 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.4% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات فى الأسواق العالمية فبراير 2022.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.2% ليصـل إلى نحو 46.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 53.5 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى نحـو 99.1 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية إلى نحو 44.6 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلـى نحـو 54.5 مليون برميل يوميا.

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 99.8 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.4% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات فى الأسواق العالمية فبراير 2022. وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.2% ليصـل إلى نحو 46.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 53.5 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصـل إلـى نحـو 99.1 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية إلى نحو 44.6 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلـى نـحـو 54.5 مليون برميل يوميا.