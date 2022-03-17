شكرا لقرائتكم خبر عن تدشِّين 4 مشاريع بنصف مليار ريال في المدن الصناعية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، أربعة مشاريع صناعية؛ تنوعت بين العديد من الأنشطة الصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال، خلال زيارته التفقّدية للمدن الصناعية بجدة.

وشملت المشاريع التي دشَّنها معاليه خلال الزيارة شركة النهدي الطبية في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 249,698م² ويستهدف توطين صناعات الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية، والعطور ومستحضرات التجميل، إضافة إلى المواد الغذائية الباردة والمجففة باستثمارات تصل إلى 380 مليون ريال، ومصنع الشركة الوطنية لصناعة البلاستيك في المدينة الصناعية الثالثة بجدة على مساحة 77,320م²،الذي يسهم في نقل التقنيات المتقدمة وتوطين صناعة المواسير والخراطيم.

كما تم تدشين خط إنتاج في مصنع الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، على مساحة 19.800م²، ومصنع النجمة المحدودة على مساحة 4,972م² ، الذي يستهدف توطين صناعة العوازل المائية والحرارية واللواصق، باستثمارات تصل إلى 11 مليون ريال، ويعد أحد شركاء "مدن" من خلال برنامج صنع في السعودية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن المشروعات الجديدة في المدن الصناعية الثلاث بجدة، تصل قيمتها الاستثمارية إلى أكثر من نصف مليار ريال، وتشمل 4 مصانع تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية بالقطاعات الغذائية، والمعدات والمستلزمات الطبية، بجانب العوازل المائية، والعطور ومستحضرات التجميل.

وذكر أن "وزير الصناعة" اطّلع كذلك على منظومة الطرق المؤدية للمدن الصناعية، وتفقَّد مراحل تنفيذ مشروعات البِنَى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية، كما استعرض حِزم الخِدْمَات والمنتجات المُقدمة لشركاء "مدن" المستثمرين،التي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وبيَّن أن "مدن" تسعى لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالمملكة، وذلك عبر جذب وتوطين الاستثمارات النوعية ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي،في إطار المبادرات المُسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ودعم منظومة التصدير الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.