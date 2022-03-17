شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن فى المزارع مستقر بين 33 إلى 35 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في المزرعة استقرارا ملحوظا قرب مستويات تراوحت من 33 إلى 35 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلك بسعر نهائي ما بين 38 لـ40 جنيها بحسب المنطقة السكنية، وفق ما أعلنته وحدة بحوث الغرف التجارية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن المعروض حاليًا يكفى احتياجات السوق نتيجة استمرار الإنتاج بصورة ممتازة فى المزارع مع تحسن حالة الطقس.

وعن أسعار البيض العادى، كشف فى تصريحات خاصة، أن المستويات السعرية قد تختلف بحسب البائع لكن متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر 54.8 جنيه والبيض البلدى 57 جنيها فى أرض المزرعة والبيض الأبيض 53 جنيها.

وكان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أعلن زيادة المعروض من الدواجن فى المجمعات والمعارض التابعة لوزارة التموين، موضحا أن هناك موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة نظرا لأن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32% من حجم التصدير فى العالم، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات فى العالم تضاعفت.

وأوضح في تصريحات سابقة، أن الدولة تتحمل الزيادات التى حدثت فى العيش المدعم نتيجة زيادة القمح، مؤكدا أن هناك مخزون فى السكر ولن يكون به أى زيادات، وأن الحكومة ستتدخل لجعل الأرز يصل سعره لأقل من 10جنيهات.

وتابع أن معارض أهلا رمضان فى المحافظات ستبدأ فى 15 مارس الجارى لتوفير السلع للمواطنين بأقل سعر، وسيكون هناك تخفيضات من 10 إلى 15% وبعض السلع سيصل بها التخفيضات من 20 إلى 25%.