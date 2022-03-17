شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 3% في ربع ديسمبر 2021، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم. وقادت صناعات الخدمات هذه الزيادة, وانعكس ارتفاع تجارة التجزئة في ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 6,5% على مدار العام المنتهي في ديسمبر 2021 مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر 2020. وقال وزير المالية جرانت روبرتسون: إن نيوزيلندا تواصل التفوق على العديد من الدول التي تقارن نفسها بها.