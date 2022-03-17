شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد المزاد العلنى لطرح 11 محلا تجاريا وصيدليتين فى أكتوبر والعبور الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى تحديد يوم الأحد الموافق 27 مارس الجارى لعقد جلسة المزاد العلنى الخاصة بطرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 100م2) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة.

فيما أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تحدد يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 لعقد جلسة المزاد العلنى الخاصة بطرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م٢) بالمركز التجاري رقم (14) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.