شكرا لقرائتكم خبر عن 18 % ارتفاعا في أسعار الدواجن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف متعاملون وبائعون في أسواق الدواجن عن ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 18 %، خلال الأسبوع الحالي، إذ زادت الأسعار من 14 ريالا إلى نحو 16.5 ريال ، بينما أرجعوا الارتفاع إلى تجار الدواجن، بدافع من أسعار الأعلاف، رغم دعم الدولة لأسعارها، فيما زاد سعر طبق البيض من 14 ريالا إلى 19 ريالا بزيادة قدرها نحو 36 % خلال أسبوع.وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار مؤخرا من قبل التجار والمحال غير مبرر، خاصة مع وفرة شركات الدواجن في المملكة، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة إلى القطاع.

وقال عماد محمود عامل في أحد محال الدواجن: إن جميع أسعار الدواجن سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الحالي إذ وصل سعر أحد الأنواع من 14 ريالا إلى 15.5 ريال، فيما زاد نوع آخر من 14 ريالا إلى 16.5 ريال، بينما ارتفع سعر طبق البيض من 14 ريالا إلى 19 ريالا، مشيرا إلى أن محلات الدواجن لم ترفع أسعارها، إذ لجأ تجار الدواجن الموردون إلى المحلات لرفع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح أن أسعار الأعلاف لم ترتفع إذ تدعمها الدولة، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة، مشيرا إلى أن المستهلك يحمل المحال مسؤولية ارتفاع الأسعار وهو أمر غير صحيح.

وأضاف أن المستهلك فوجئ بزيادة الأسعار خلال أسبوع فقط، مشيرا إلى أن تلك الزيادة كان سببها من وصفهم بـ «التجار الكبار».

وقال المستهلك عيسى النعيمي: إن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي، فيما زادت أسعار البيض إلى نحو 19 ريالا من أصل 14 ريالا، مطالبا التجار والجهات المختصة بسرعة إيجاد حلول لتخفيض الأسعار للمستهلك.

وأوضح النعيمي، أن أعداد شركات الدواجن في المملكة كبيرة جدا وتنافس دول العالم، مما يعني وفرة في الدواجن، فضلا عن دعم الدولة للقطاع، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر لعدم وجود أسباب لزيادتها من قبل التجار.