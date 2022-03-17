شكرا لقرائتكم خبر عن 1.339 تريليون ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر التقرير أن الإنتاج بدأ في 106 مصانع جديدة خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة بإجمالي 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا.
وتضمنت النشرة الشهرية المؤشرات التعدينية، إذ بلغ عدد الرخص السارية في القطاع 1,989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.
وأكد التقرير أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة 6 %، فيما كانت النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها على 84 %، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتة إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، وبلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66 %، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصًا، يليه نشاط المعادن اللا فلزية بـ 10 تراخيص.