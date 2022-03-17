شكرا لقرائتكم خبر عن 1.339 تريليون ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر يناير 2022 أن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي قد بلغ 1.339 تريليون ريال، بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير الماضي، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأظهر التقرير أن الإنتاج بدأ في 106 مصانع جديدة خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة بإجمالي 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا.

وتضمنت النشرة الشهرية المؤشرات التعدينية، إذ بلغ عدد الرخص السارية في القطاع 1,989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.

وأكد التقرير أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة 6 %، فيما كانت النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها على 84 %، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتة إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، وبلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66 %، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصًا، يليه نشاط المعادن اللا فلزية بـ 10 تراخيص.