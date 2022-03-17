شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة سعودية تبهر عشاق مرسيدس - بنز حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت رسمة سيارة مرسيدس - بنز التي قامت برسمها الرسامة السعودية ولاء العقيل تفاعلا مميزا في حساب شركة السيارات الألمانية الرائدة على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة (إنستغرام) كما كانت الصورة الأكثر تفاعلا على حساب مرسيدس - بنز السعودية في تويتر خلال عام 2021، بعد أن قامت مرسيدس - بنز ممثلة في وكيلها في المملكة، شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باستئذان الرسامة ولاء العقيل في نشر صورة اللوحة التي رسمتها بشكل شخصي بعد أن أعجبت بأحد الطرازات القديمة من سيارات مرسيدس - بنز ورسمتها بشكل إبداعي جميل.

الرسامة الشابة ولاء العقيل أكدت سعادتها بالأصداء الرائعة التي حققتها لوحتها التي رسمت من خلالها إحدى سيارات مرسيدس - بنز القديمة، وأضافت العقيل قائلة: «فكرة رسم السيارة جاءت بعد أن شدتني السيارة وتصميمها الجذاب الذي على الرغم من السنوات الطويلة التي مرت على صناعتها إلا أنها ما زالت محافظة على رونق خاص أثار في الرغبة في إطلاق موهبتي في الرسم لإخراج هذه اللوحة التي حظيت بالإعجاب محليا واليوم عالميا من خلال إعلان الشركة عن التفاعل الكبير معها».

من جهته، أوضح باسم ولي مدير قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة، أنه من اليوم الأول لتداول صورة لوحة الرسامة المبدعة ولاء العقيل كان هناك إعجاب وتفاعل سريع من الشركة مع اللوحة، وتم التواصل مع الرسامة وأخذ موافقتها على نشر صورة اللوحة في حسابات الشركة ووافقت مشكورة على ذلك، مؤكدا أن الإعجاب الكبير باللوحة كان متوقعا بالنسبة له من أول مرة شاهدها للإبداع والإتقان في رسمها من جانب الموهوبة المميزة ولاء العقيل، وأيضا لاختيارها واحدة من أكثر السيارات التي تحظى بمكانة خاصة لدى محبي مرسيدس - بنز لرسمها.