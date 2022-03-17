شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تصنيع الأمونيا الخضراء على رأس تطوير شركات الأسمدة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن مشروع تصنيع الأمونيا الخضراء، واستخدامها فى الصناعة على رأس خطط تطوير شركات الأسمدة القائمة، سواء كيما أو النصر للأسمدة أو الدلتا للأسمدة، فى ظل التوجه العالمى والمصرى نحو تعظيم المشروعات الخضراء وزيادتها للحد من التلوث وحماية البيئة.

أضاف عماد مصطفى لـ"الخليج 365"، أن كيما بأسوان كانت تنتج الأمونيا الخضراء منذ بدايتها، وبالتالى سنسعى لدراسة إعادة إنتاج الأمونيا الخضراء والتى تعتمد على مصادر نظيفة، موضحا إنه قريبا سيتم الاعلان عن تفاصيل تطوير مصنع كيما 1 وتطويره، بما يتماشى مع استراتيجية القابضة لشركاتها التابعة وتعظيم موارد الشركات وفى الوقت نفسه حماية البيئة.

وأوضح، أنه بالنسبة لشركة النصر للأسمدة هناك بالفعل مشروع سيجرى تدشينه مع القطاع الخاص، وتم تحويله من إنتاج الأمونيا التقليدية إلى إنتاج الأمونيا الخضراء فى السويس، بحيث يتواكب مع خطط الدولة لإنتاج الأمونيا، وكذلك الهيدروجين الأخضر، لافتا أنه ستجرى دراسة ذلك فى مصانع سماد طلخا أيضا، ولا سيما إنه جار دراسة التطوير والتحديث الشامل للشركة لزيادة إنتاج الأسمدة فى مصر والاستفادة من تصديرها فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية يبلغ نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن الأسمدة الفوسفاتية بطاقة 3.4 مليون طن سنويا، حيث تعد مصر سادس أكبر منتج لليوريا وخامس أكبر مصدر لها، حيث بلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 6.7 مليون طن بواقع 2.9 طن للاستهلاك المحلي و3.8 طن كصادرات، كما بلغ الإنتاج المحلي من نترات الأمونيا 1.1 مليون طن عام 2020.