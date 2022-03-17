شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: حياة كريمة ساهمت فى إنعاش شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ آلاف المشروعات فى مختلف ربوع مصر بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه؛ لتقديم الخدمات لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف القرى والمراكز والمدن.

وأشار المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن المبادرة الرئاسية تعد الأعظم عبر تاريخ مصر الطويل، ولا سيما لحجم الإنجازات التى تنفذها المبادرة؛ مما ساهم فى تغيير شامل للقرى المصرية، وتقديم خدمات للأهالى كانت مجرد حلم لهم، والآن أصبحت حقيقة.

وأضاف الفقى لـ"الخليج 365"، أن المبادرة ساهمت فى انعاش العديد من شركات قطاع الأعمال العام من حيث حجم العمل الذى وفرته للشركات، سواء ميتالكو المصرية للإنشاءات المعدنية التى انتعشت بفضل تلك المشروعات الجديدة، أو شركات المقاولات العامة والكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأوضح، أنه من المهم إتاحة حجم عمل فى مشروعات مبادرة حياة كريمة للشركات المتعثرة، مما يمكنها من الوقوف مجددا بدلا من تصفيها، معتبرا إن قيمة حياة كريمة ليس فقط للمواطنين بل لكل العاملين فيها من شركات ومن عمالة مباشرة وغير مباشرة تعمل فى المشروعات أو فى المبانى الخدمية الجديدة.