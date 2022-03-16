اللحوم تبدأ من 55 جنيها.. التموين: تخفيضات أهلا رمضان تصل لـ 30 %

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، نسبة التخفيضات على السلع في معرض أهلا رمضان تصل لـ 30 %، بمختلف المحافظات.

وأضاف كمال في تصريحات له في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المجمعات الاستهلاكية بها 3 انواع من اللحوم وهي اللحوم السودانية الطازجة بـ 95 جنيها للكيلو، واللحوم الهندية المجمدة بـ 55 جنيها، واللحوم البرازيلية المجمدة بـ 85 جنيها.

وتابع: "اعلنا عن انطلاق معرض أهلا رمضان في المحافظات وأكثر من 200 شارد تم إطلاقهم أمس والمعرض الرئيسي من أهلا رمضان يتم افتتاحه في 24 مارس الجاري".

وواصل كمال:" اكثر من 250 شركة تشارك في معرض اهلا رمضان و1300 مجمع استهلاكي يعرض بهم السلع بأسعار مخفضة ".

وأكمل احمد كمال:" أكثر من 1400 سلسلة تجارية بها جناح خاص بـ أهلا رمضان لتوفير السلع باسعار مخفضة ".

ولفت متحدث التموين الي : "تم الاتفاق مع كل أصحاب السلاسل التجارية على تطبيق نفس نسبة التخفيضات “، مضيفا:” أعلنا اليوم عن كراتين رمضان وهناك كراتين بـ 52 جنيه وأخرى بـ 95 جنيها والثالثة بـ 123 جنيها".

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