شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى؛ أرب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى؛ أرب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 16.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه. البورصة تربح 16.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 359.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.98%، والعرب على 8.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، 782.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 882.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4422 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

الشراء بالهامشأعلنت البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي القاهرة للزيوت والصابون، المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك حتى نهاية شهر مارس 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، وذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها. الشراء بالهامشأعلنت البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي القاهرة للزيوت والصابون، المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك حتى نهاية شهر مارس 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، وذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 20 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 24 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 20 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 24 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 305.9 ألف سهم، 2568 سهم، 9 أسهم، 24.4 ألف سهم، 748 ألف سهم، 173 ألف سهم، 2600 سهم، 92.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج 4 ملايين سهم.





أسهم خزينةأعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 2.22 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 41 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، تمثل 0.07% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 768.6 ألف سهم خزينة، شراء الرابعة 10 آلاف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.28% من أسهم رأس المال، شرا الخامسة عدد 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.45% من أسهم رأس المال.





أوراسكوم المالية أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 362.4 مليون جنيه خلال عام 2021، وبلغت صافي الخسائر 102.1 مليون جنيه.