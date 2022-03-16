شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للسياحة: تطوير الفروع التجارية يدعم موارد قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة، أن الشركة تولى ملف تطوير الشركات التجارية اهتماما كبيرا، من خلال الاستغلال الأمثل لها سواء بالجهود الذاتية، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يدعم موارد شركات قطاع الأعمال العام، وينعكس علي توزيعات الأرباح لوزارة المالية.

جاء ذلك خلال افتتاح فرع هانو الزقازيق المملوك لشـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للســياحة والفنــادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بتكلفة حوالى 120 ألف جنيه.

وذكر بيان الشركة اليوم، إن رئيس القابضة قامت بجولة داخل الفرع، مشيدة بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، حيث تم تطــوير الفرع وإضافة الأثاث وقسم خاص لمفروشات (هانو هوم) مع الحفاظ على باقى الأقسام، وذلك لرفع كفاءة الفرع مع إعطاء الفرع مزيد من الرقى والفخامة.

وبحسب البيان فإن مساحة الفرع تبلغ مساحة 933 متر مقسمة على 2 طابق، وشمل التطوير جميع النواحي الداخلــية بالفرع من تغير انظمة الإضاءة واعادة توزيع مساحات العرض بما يتلائم مع الانظمة الحديثة في طرق البيع والتسويق والفرع مدار إلكترونياً.

حضـــر الافتتاح، المهندس عادل والى العضو المنتدب التنفيذى للقابضـــة للســياحة والفنــادق، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذي لبيوت الازياء الراقية.

ويذكر أن هانو الزقازيق يعرض حصرياً منتجات مصرية ذات علامة تجارية خاصة بها (هانو هوم)و منتجات اثاث خشبي (مصنع بونتريمولى) الخاص بالشركة لتلائم المستهلك المصري وبأسعار تناسب الجميع، بالاضافة الى اقسام (السلع المعمرة والكهربائية والادوات المنزلية والصينى والزجاج والفضيات والبياضات والسجاد وأقسام الملابس الرجالى والسيدات).