الاقتصاد

بتخفيضات تصل لـ49%.. أقوى عروض كارفور على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات والأدوات المنزلية، بمناسبة عيد الأم.

وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تصل لـ49 % وتستمر حتى 22 مارس 2022، بجميع الفروع.

وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا للشراء أونلاين، من خلال: https://bit.ly/3eeLjFI

مواعيد عمل كارفور

مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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