بتخفيضات تصل لـ49%.. أقوى عروض كارفور على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات والأدوات المنزلية، بمناسبة عيد الأم.
وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تصل لـ49 % وتستمر حتى 22 مارس 2022، بجميع الفروع.
وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا للشراء أونلاين، من خلال: https://bit.ly/3eeLjFI
مواعيد عمل كارفور
مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.
فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta