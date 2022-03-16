شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى؛ ارب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهى؛ ارب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 16.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه. البورصة تربح 16.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 359.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.98%، والعرب على 8.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، 782.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 882.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4422 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.88%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.145 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.10%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 7.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.55%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.58%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.32%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.20%.