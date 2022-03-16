شكرا لقرائتكم خبر عن موتور سبورت: التغيرات الجديدة في حلبة «فورمولا 1» بالسعودية تعزز سرعة السباق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تم تركيب ألواح فولاذية في عدد من الزوايا لإنشاء أماكن تسمح للسيارات بتخطي الحواجز بشكل أكبر في هذه المنعطفات دون الإضرار بالسيارة».

أجرى موقع «موتور سبورت» العالمي، المهتم بأخبار سباقات السيارات الدولية، تحليلا موسعا للتغيرات الجديدة التي طرأت على حلبة سباق «الفورمولا 1» في المملكة، حيث أكد أن هذه التطورات تزيد من متعة السائقين، كما ترفع من حماسة الجمهور أثناء متابعة المنافسة، وتتيح للسائقين الحصول على سرعة أكبر أثناء التباري فيما بينهم.

قال الموقع: «التغييرات التي تم إجراؤها على حلبة الفورمولا 1 في جدة يمكن أن تجعل السباق أسرع، بفضل تحسين خطوط الرؤية وتوسيع الزاوية الأخيرة».

وأوضح الموقع أن المملكة استضافت أول سباق فورمولا 1 في ديسمبر الماضي ،على حلبة كورنيش جدة، والذي لاقى مشاركة واسعة من السائقين والمشجعين.

لكن رغم ذلك أبلغ عدد من السائقين عن مشاكل في خطوط الرؤية حول المسار، والافتقار إلى الكثير من منظور السلامة، ووجود عدد من النقاط العمياء، وهو ما حاولت المملكة تداركه في التحولات الجديدة التي أجرتها على الحلبة.

وقال الموقع: «قبل سباق الجائزة الكبرى الثاني المنتظر في نهاية هذا الشهر، أعلن المسؤولون السعوديون في يناير الماضي، أنهم سيجرون تعديلات على المسار ردا على ملاحظات السائقين»، وهو ما تم خلال الفترة السابقة بالفعل.

أيضا، تم تركيب ألواح فولاذية في عدد من الزوايا لإنشاء أماكن تسمح للسيارات بتخطي الحواجز بشكل أكبر في هذه المنعطفات دون الإضرار بالسيارة.

ويعتقد مارتن ويتاكر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لرياضة السيارات، أن كل هذه التغييرات ستجعل الحلبة أسرع وأكثر إمتاعا، وخلال العام الماضي، كان متوسط سرعة المركز الأول في التصفيات 157 ميلا في الساعة.

وقال ويتاكر: «أعدنا للتو بعض الحواجز للوراء قليلا في مناطق معينة، ما يتيح تحسين خط الرؤية من خلال تلك الزوايا».

وأضاف: «أجرينا ما بين 7 إلى 10 تغييرات من الملاحظات التي أبداها السائقون، وسيستغرق الباقي وقتا أطول قليلا».