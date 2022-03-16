شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشاريع بأكثر من 28 مليون ريال في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية بمحافظة البكيرية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 28 مليون ريال، وذلك خلال زيارته اليوم للمحافظة، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ البكيرية محمد العريفي وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

واستهل سمو أمير القصيم زيارته لمحافظة البكيرية بزيارة أحدية الدكتور إبراهيم المحسن بمناسبة مضي 10 سنوات على تأسيسها ، واطلع على جهود الأحدية مستمعاً إلى شرح موجز عن الأحدية التي استضافت الأدباء والمثقفين وناقشت العديد من المواضيع الوطنية.

كما دشّن متحف عبدالرحمن الراجحي ، وأطلع على مقتنيات المتحف وما يضمه من الأدوات التراثية ، و كرّم الداعمين للمتحف تقديرا لدورهم في المحافظة على التراث.

بعد ذلك افتتح سموه جامع محمد المحسن واطلع على مكونات الجامع والخدمات المساندة، كما زار مقر لجنة الأهالي، وشاهد الجهود التي تقوم بها لخدمة المحافظة ، ودعم الأدوار المجتمعية والوطنية والمبادرات التي أطلقتها اللجنة لدعم المسيرة التنموية .

وشهد حفل أهالي البكيرية ، الذي أقيم بمقر لجنة الأهالي ، وتخلله كلمة القاها اللواء حمد الحسون ، قدم فيها شكره لسمو امير القصيم على زيارته للمحافظة ، مؤكدا أن التنمية في بلادنا مسؤولية الجميع في عدة مجالات تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

عقب ذلك دشن سمو أمير القصيم المشاريع البلدية والتعليمية والتنموية بتكلفة تجاوزت 28 مليون ريال شملت تطوير الميادين والمنتزهات وإنشاء المنشآت التعليمية، منوها بالمكانة التاريخية لمحافظة البكيرية، مباركا تدشين المشاريع التنموية بالمحافظة، مثمنناً جهود لجنة الأهالي على دورهم الرائد الذي يسهم في استدامة الجهود التي تنعكس على خدمة الوطن والمواطن.

وفي نهاية الحفل ، كرّم سمو أمير القصيم المسؤولين والأفراد الداعمين للجنة الأهالي بمحافظة البكيرية عرفاناً بجهودهم و تقديرا لدعمهم.