شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، وزاد قطاعي الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 359.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.98%، والعرب على 8.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.75%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، 782.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 882.1 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4422 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.
وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.