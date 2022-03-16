شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الأربعاء.. وهبوط البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2% رابحًا 248.63 نقطة ليغلق عند مستوى 12656.23 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وهبطت بورصة البحرين.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2% رابحًا 248.63 نقطة ليغلق عند مستوى 12656.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.19% رابحًا 290.94 نقطة ليغلق عند مستوى 24726 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.4 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 5.21%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.75%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.82%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.8%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 0.49%، فيما تراجعت قطاعات المرافق العامة، والأدوية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.51%، 0.27%، 0.09%، على التوالي.

وقفز 144 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معادن" بنسبة 9.91%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 5.81%، وتراجع 56 سهمًا على رأسها سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.30%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 845.3 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.03% رابحًا 67.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3372.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.1 مليون سهم محققة ما قيمته 301.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5274 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 5.73%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.57%، يليه قطاع البنوك بنسبة 3.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.27%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.58%، فيما تراجع الخدمات بنسبة 0.04%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.92%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 10.98%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 9.76%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.20%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.1 مليون ورقة بقيمة 79.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.53%.





بورصة أبو ظبيوزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.165% رابحًا 110.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9590.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.741 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 210.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.93%، 0.86%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.23%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10.73%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.14%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.06%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.24%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 3.18%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 1.68%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 365.6 مليون درهم.





بورصة الكويتوتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحًا 55.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7879.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 82.63 نقطة ليغلق عند مستوى 8690.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرًا 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6229.37 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% خاسرًا 24.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6521.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 262.5 مليون سهم بقيمة 75 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.26%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاعي المنافع والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.77%، ثم قطاعي العقار والبنوك بنسبة 0.68%، 0.62%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.08%، 0.02%، على التوالي.





بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 8.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1961.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 34.95% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، 1.75%، 0.99%، 0.58%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%.