شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة تلقى خطابات إدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية لـ24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة قطاع الأعمال العام مد أجل دعوة إبداء الاهتمام للشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) لمدة أسبوع ينتهي الخميس الموافق 24 مارس 2022، وذلك بناء على طلب 3 شركات أبدت رغبتها بالمشاركة في المشروع.

وذكر بيان الوزارة أنه كان قد تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر بحسب بيان الوزارة اليوم، أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في المشروع:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة ذات الخبرة المهتمة بالمشاركة في المشروع إلى تقديم خطاباتها بمقر وزارة قطاع الأعمال العام متضمنة البيانات التالية: بيان الخبرة السابقة شاملا وصف لكل مشروع داخل أوخارج مصر ومكانه وتاريخ تنفيذه وموقفه الحالي، بيان بالمساهمين في الشركة المتقدمة أو أعضاء التحالف والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ما يفيد توفر الملاءة المالية في الشركة أو التحالف.

وعلى الشركات المهتمة التقدم بخطابها لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأهيل الشركات أو التحالفات المتقدمة من خلال المؤسسين بناء على الخبرة والملاءة المالية للشركات أو التحالفات، وإخطار الجهات المتقدمة بنتائج عملية التأهيل دون إبداء أسباب أو مبررات لأي من الجهات المتقدمة.