شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بأعلى نسبة فى 2022.. ورأس المال يربح 16مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بمشتريات محلية مكثفة بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022، وربح رأس المال السوقي نحو 16.2 جنيه ليغلق عند مستوى 694.588 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 10705 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة.