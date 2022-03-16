شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية تمنح جهاز الإحصاء المصرى جائزة " أصدقاء المهاجرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح لوران دي بوك رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جائزة "أصدقاء المهاجرين" للمنظمة الدولية للهجرة تقديراً لجهود الجهاز في توفير البيانات عن احتياجات المهاجرين المقيمين في المجتمع المصري، والمصريين المقيمين في الخارج بالتعاون مع وحدة تحليل بيانات الهجرة بالجهاز، وكذا إصدر تقارير ونشرات تحليلية عن الهجرة بما يعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.

وأشاد اللواء خيرت بركات بالدور الذي تلعبه المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين والنازحين من مختلف دول العالم، كما أعرب عن سعادته بهذا التكريم متمنياً مزيداً من التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والمنظمة في كافة الأعمال المستقبلية.