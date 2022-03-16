شكرا لقرائتكم خبر عن 1.57 مليار ريال حجم الإنفاق على الأطعمة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة إنفاق 1.545 مليار ريال

كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 مارس الحالي، بقيمة بقيمة عمليات بلغت 1.572 مليار ريال، مقابل 1.995 مليار ريال، بتراجع قدره 21.2 %، فيما انخفض عدد العمليات بنحو 3.8 %، مسجلا 31.254 مليون عملية، مقابل 32.488 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.545 مليار ريال، مقارنة بـ 1.602 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3.5 %، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 0.2 %، مسجلا 4.202 مليون عملية، مقابل 40.263 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.112 مليار ريال، مقابل 1.281 مليار ريال، متراجعا بنسبة 13.2 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية مسجلا 854.126 مليون ريال، مقابل 850.866 مليون ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة قدرها 0.4 %، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو719.913 مليون ريال، مقابل 872.431 مليون ريال، متراجعا بنسبة 17.5 %.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 703.896 مليون ريال، مقابل 722.728 مليون ريال، منخفضا بنسبة 2.6 %.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 مارس الحالي نحو 10.807 مليار ريال، مقابل12.018 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، متراجعا بنسبة 10.1 %، فيما بلغ عدد العمليات 135.386 مليون عملية، مقابل 139.521 مليون عملية، بانخفاض قدره 3 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.407 مليار ريال، مقابل 3.668 مليار ريال، متراجعة بنسبة 7.1 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.713 مليار ريال، مقابل 1.826 مليار ريال، منخفضة بنسبة 6.2 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 595.352 مليون ريال، مقابل 646.931 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 8 %، بينما بلغ عدد العمليات 6.497 مليون عملية، مقابل 6.611 مليون عملية، بانخفاض قدره 1.7 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 404.359 مليون ريال، مقابل 453.622 مليون ريال، منخفضة بنسبة 10.9 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 344.874 مليون ريال، مقابل 368.174 مليون ريال، منخفضة بنسبة 6.3 % على أساس أسبوعي.