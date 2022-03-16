شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022.. وعيار 21 بـ883 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 883 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1921 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع ترقب في البورصة العالمية لما يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن حسم أسعار الفائدة وسط توقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 757 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 883 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1008 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 7046 جنيها.

محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا تسببت في خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن ومنها الذهب، في حين زادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1930.70 دولار، ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، اليوم الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2428.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات، وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 24.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.8% أيضا إلى 1012.04 دولار.