شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصة لندن فى بيان أن تداول النيكل فى بورصة لندن للمعادن (LME) تم تعليقه بعد دقائق من الافتتاح بسبب خطأ فى النظام.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أغلقت الخوارزمية فى البورصة سعر النيكل عند 45.590 دولارًا (بانخفاض بنسبة 5%)، وهو الحد الأدنى للسعر اليومي، ووفقًا لـ "LME"، ومع ذلك، ونظرًا لوجود خطأ فى النظام، سمحت البورصة بإجراء عدد صغير من الصفقات بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر اليومي.

وقالت فى بيان "قررت بورصة لندن للمعادن تعليق تداول النيكل على الفور في بورصة لندن للمعادن بينما يتم التحقيق في خطأ النظام".

وفى 8 مارس، علقت بورصة لندن للمعادن التداول في النيكل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

تم الإعلان عن استئنافه فى 16 مارس، بينما تم وضع حد لحركة الأسعار بنسبة 15% لجميع المعادن، والنيكل تحديدا في مجال 5% فقط.