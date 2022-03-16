شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى، بمنتصف التعاملات اليوم فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما مصرف أبوظبى الإسلامى سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع سعر الروبل الروسى اليوم الأربعاء 16-3-2022، أمام الجنيه المصرى بمقدار قرش، وذلك مقارنة بتداولات أمس أمام الجنيه بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، مسجلا أمام الجنيه 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.87 روبل الروسي.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.