شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 12935 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4145 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2781 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ارب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كما أعلنت البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي القاهرة للزيوت والصابون، المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك حتى نهاية شهر مارس 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، وذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 20 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 24 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 305.9 ألف سهم، 2568 سهم، 9 أسهم، 24.4 ألف سهم، 748 ألف سهم، 173 ألف سهم، 2600 سهم، 92.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج 4 ملايين سهم.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 2.22 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 41 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، تمثل 0.07% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 768.6 ألف سهم خزينة، شراء الرابعة 10 آلاف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.28% من أسهم رأس المال، شرا الخامسة عدد 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.45% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 362.4 مليون جنيه خلال عام 2021، وبلغت صافي الخسائر 102.1 مليون جنيه.