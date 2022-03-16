شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 16-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الروبل الروسى اليوم الأربعاء 16-3-2022، أمام الجنيه المصرى بمقدار قرش، وذلك مقارنة بتداولات أمس أمام الجنيه بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وسجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه 0.15 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان 0.14 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 6.87 روبل الروسي.

وفى وقت سابق أعلن البنك المركزي الروسي تعليق بيع العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية فى 8 مارس الماضى.

وحدد البنك المركزي الروسي سقف السحب لحسابات النقد الأجنبي عند 10 آلاف دولار، وقال البنك المركزي الروسي: لن يسمح للبنوك ببيع العملات الأجنبية للمواطنين.

وتابع البنك المركزي الروسي: العملاء الراغبون بسحب أكثر من 10 آلاف دولار عليهم وضع إيداعات بالروبل.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.

2022-03-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-13 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-14 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-15 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.