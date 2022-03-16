شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-3-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-3-2022، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.12جنيه للشراء، و17.27 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.09 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سجل 17.12 جنيه للشراء، و17.30 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.21 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، حيث تأثر سعر اليورو فى مصر خلال أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الأحد الماضى، أن نصف كمية الذهب واحتياطات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي الروسي تم تجميدها بسبب عقوبات الغرب.

وقال سيلوانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن نمتلك نحو 640 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وحاليا لا يمكننا استخدام نحو 300 مليار دولار منها".

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.21 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.12 جنيه للشراء.

17.27 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.12 جنيه للشراء.

17.27 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.12 جنيه للشراء.

17.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.14 جنيه للشراء.

17.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.14 جنيه للشراء.

17.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.14 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.