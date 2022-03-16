شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خام برنت لـ 100.86 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقطت أسعار النفط الأنفاس قليلا اليوم الأربعاء بعد تراجعات أفقدتها معظم المكاسب التي حققتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط توقعات باحتمال تراجع الطلب بسبب التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا في الصين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بـ 5ر0% إلى 87ر96 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة الواحدة و20 دقيقة من بعد ظهر اليوم بتوقيت سنغافورة، وذلك بعد تراجع بـ 4ر6% أمس. كما ارتفع خام برنت تسوية مايو بنسبة 1% إلى 86ر100 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، بعد تراجع بنسبة 5ر6% أمس، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء.