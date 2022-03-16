الاقتصاد

ارتفاع خام برنت لـ 100.86 دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خام برنت لـ 100.86 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقطت أسعار النفط الأنفاس قليلا اليوم الأربعاء بعد تراجعات أفقدتها معظم المكاسب التي حققتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط توقعات باحتمال تراجع الطلب بسبب التفشي غير المسبوق لفيروس في الصين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بـ 5ر0% إلى 87ر96 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة الواحدة و20 دقيقة من بعد ظهر اليوم بتوقيت سنغافورة، وذلك بعد تراجع بـ 4ر6% أمس. كما ارتفع خام برنت تسوية مايو بنسبة 1% إلى 86ر100 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، بعد تراجع بنسبة 5ر6% أمس، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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