شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: 11 مليار جنيه لتمويل المرأة خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية لخلق جيل جديد من سيدات الأعمال وتعظيم مشاركة المرأة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية من خلال تشجيعها على توظيف مهاراتها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.

وأوضحت جامع – بمناسبة يوم المرأة المصرية أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي من بينها تقديم برامج تدريبية ومهنية مجانًا بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه تم خلال السبع سنوات الماضية تدريب ما يزيد على 28 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال لتعريفهن بالمهارات الأساسية لإقامة المشروع الصغير وإدارته بشكل ناجح من مختلف النواحى المالية والمحاسبية والتسويقية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات تمويلية متنوعة، لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بما يضمن استمرار هذه المشروعات وزيادة قدرتها الانتاجية.

وأشارت جامع إلى أنه قد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2021 (7 سنوات)، بقيمة تمويلات بلغت 11.1 مليار جنيها مولت نحو 700 ألف مشروع صغير ومتناهى ووفرت نحو 837 ألف فرصة عمل. وأكدت أن خطط الجهاز للعام الحالي تستهدف زيادة هذا التمويل وتطوير الخدمات المقدمة للسيدات بما يزيد من مشاركتهن في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصرى.

وأوضحت جامع أن الجهاز يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برامج ومشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية تسهم في توفير الآلاف من يوميات التشغيل للفتيات والسيدات في مختلف المحافظات حيث تم خلال السنوات السبع الماضية توفير 16.8 مليون يومية تشغيل للمرأة في خدمات التنمية المجتمعية ومنها أنشطة الصحة ومحو الأمية ورياض الأطفال والتدريب بهدف التشغيل الذاتي أو للعمل لدى الغير.

وأكدت جامع على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية مما يسهم فى تحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51% فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز.

وأضافت أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة أفضل للمرأة المصرية تساعدها على استغلال مهاراتها وطاقاتها على النحو الأمثل الذى يعظم من مشاركتها الإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية.