وزير البترول: القطاع يمتلك رؤية للاستثمار فى العنصر البشرى وإعداد الكوادر المتميزة

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القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لدمج برنامج Shell NXplorers التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات، في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وإعداد قادة المستقبل، بالإضافة إلى استغلال البرنامج في تدريب موظفي الأكاديمية وتنمية قدراتهم.

وأشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاون بين شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب التي استطاعت تحقيق نجاحاً لافتاً للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشاءها فى أغسطس 2017، واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة فى مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة فى قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة من المحاضرين من ذوي الخبرات العلمية والاكاديمية في مختلف المجالات، كما أشاد بالتعاون المثمر بين قطاع البترول وشركة شل خلال مسيرة عملها في مصر والممتدة لأكثر من 110 عام، مؤكداُ أن مذكرة التفاهم تتوافق مع رؤية قطاع البترول التي تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشرى وإعداد الكوادر المتميزة وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يعمل على إعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة بشكل مستمر والاستفادة منهم خلال الفترة القادمة .

وأوضحت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن مذكرة التفاهم مع شل مصر تأتي كاستمرار للنجاح الذي شهده كل من برنامج NXplorers الذي تم تنفيذه للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وورشة العمل الموسعة التي نظمتها شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تلك الفعاليات التي كان من شأنها تنمية مهارات التفكير المعاصر والإبداعي لمواجهة تحديات التغيير في المؤسسات المختلفة، كما أثنت راغب على مستوى المتدربين من العاملين بوزارة البترول ، مُشيدة بالدور الذي يقوم به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والوزارة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى والإهتمام بتدريب الكوادر القيادية كعامل اساسى للتطوير .

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر: "إن عنصر الشباب من أهم العناصر المحركة والداعمة والمتفاعلة مع عملية التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية مصر2030، وبدونهم لا يمكن لأى تعمير أو بناء أو تقدم أن يأخذ مكانه فى المجتمع، فهم بمثابة القوة الدافعة التي تدفع عجلة التقدم إلى الأمام، مشيراً إلى أن استراتيجية شل مصر كمستثمر مسئول حريصة على المشاركة في برامج الاستثمار المجتمعي التي تولي اهتماماً كبيراً بإعداد الكوادر الشابة وتنمية مهاراتها لتصبح قادة المستقبل.

وأضاف أن حرص شل مصر على التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي تعزيزاً لهذه الجهود المجتمعية، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، كما أن شل مصر تعتبر نفسها شريكاً أساسياً للحكومة المصرية في تحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030 . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تنمية ريادة الأعمال في مسارات الاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.