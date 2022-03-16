شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 668 مليار ين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 3ر668 مليار ين (6ر5 مليار دولار) خلال شباط/فبراير الماضي، ليستمر تسجيل العجز التجاري للشهر السابع على التوالي. وجاء العجز أعلى كثيرا من توقعات المحللين حيث كانت 6ر112 مليار ين فقط.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر 19% إلى 190ر7 تريليون ين، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادتها بنسبة 21% إلى 6ر9 تريليون ين.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 34% بما يزيد عن التوقعات التي كانت 28% بعد زيادتها بنسبة 7ر38% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

وتأثرت اليابان الفقيرة للموارد الطبيعية بشدة من الارتفاع المستمر في أسعار واردات الطاقة.

وفي حين ارتفعت قيمة واردات اليابان من الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر93% سنويا إلى 808 مليارات ين، من الصعب القول إلى أي مدى ظهر تأثير الحرب في أوكرانيا التي بدأت أواخر شباط/فبراير الماضي على البيانات التجارية للشهر نفسه بحسب وزارة المالية.