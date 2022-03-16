شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفواكه فى الأسوق.. سعر التفاح السورى واللبنانى من 12 إلى 18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الرسمية لسوق العبور استقرار أسعار الفاكهة فى السوق المصري، اليوم الأربعاء، حيث استقر سعر الموز عند 10 جنيهات منذ الأمس، وتراجع سعر التفاح الأحمر إلى 17.5 جنيه بدلا من 28 سعر الأمس، وتراجع سعر كيلو الفراولة إلى 9.75 مقابل 13 والجوافة 9 جنيهات بدلا من 12.5، وكنتالوب 6.75 من 8.5 واليوسفي ثابت عند 8 جنيهات.

وسجل البلح السيوى 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامى 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمى 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها، والبلح البان 13 إلى 23 جنيها والبلح السودانى 6 إلى 16 جنيها.

ويسجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه والبرتقال السكرى 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه، واليوسفى 8 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها، وتراوح سعر التفاح السورى واللبنانى من 12 إلى 18 جنيها الجوافة تسجل 9 جنيهات والفراولة 9.75 جنيهات والكانتالوب 6.75 جنيهات والمانجو السودانى 25 إلى 35 جنيها والبطيخ من 8 إلى 10 جنيهات الكيلو، والبرقوق المستورد 22 جنيها والكمثرى 25 جيها والاناناس 35 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها.

يشار إلى أن الأسعار المذكورة فى سياق هذه السطور تعبر عن الجملة ويضاف عليها مكاسب التجار وتكاليف النقل لذلك تختلف من منطقة إلى أخري، وفق التكلفة المضافة بحسب كل سوق.