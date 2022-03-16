شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيغير الهيدروجين الأخضر جغرافية وموازين تجارة الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر
أشار التقرير، إلى أن الإمكانات التقنية لإنتاج الهيدروجين تتجاوز بشكل كبير الطلب العالمي المتوقع، فالدول الأكثر قدرة على توليد كهرباء متجددة رخيصة سيكون لديها ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن العديد مـن الـدول التي تستورد كامل احتياجاتها من الطاقة في الوقت الحالي يمكنها أن تصبح مصدرة للهيدروجين الأخضر.
وتساهم الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، جنباً إلى جنب مع التخفيض المستمر في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية، في دعم وتحسين الجاذبية الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في تسارع السباق العالمي على القيادة فـي مجـال الهيدروجين النظيف، حيث تدرك العديد من الدول أهمية الهيدروجين في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.