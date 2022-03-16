شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيغير الهيدروجين الأخضر جغرافية وموازين تجارة الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعيد الهيدروجين الأخضر تغير جغرافيـة ومـوازين تجـارة الطاقـة وترتيب علاقات الطاقة على المستويات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مراكـز قـوى جديـدة على أساس إنتاج واستهلاك الهيدروجين، مع توقع أن تستحوذ تجارة الهيدروجين العالمية على أكثـر من 30% من إجمالي إنتاجه بحلول عام 2050، في ظل التوجه الفعلي لما يزيد عن 30 دولة ومنطقة نحو التخطيط لبناء علاقات تجارية نشطة، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021.

أشار التقرير، إلى أن الإمكانات التقنية لإنتاج الهيدروجين تتجاوز بشكل كبير الطلب العالمي المتوقع، فالدول الأكثر قدرة على توليد كهرباء متجددة رخيصة سيكون لديها ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن العديد مـن الـدول التي تستورد كامل احتياجاتها من الطاقة في الوقت الحالي يمكنها أن تصبح مصدرة للهيدروجين الأخضر.

وتساهم الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، جنباً إلى جنب مع التخفيض المستمر في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية، في دعم وتحسين الجاذبية الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد في تسارع السباق العالمي على القيادة فـي مجـال الهيدروجين النظيف، حيث تدرك العديد من الدول أهمية الهيدروجين في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والتعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.