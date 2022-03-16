شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول خطة تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطة شاملة لتطوير وهيكلة وتحديث شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن، بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، للارتقاء بها ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات مع تجنب الخسائر والتحول للربحية.. تعرف على أحدث المستجدات من خلال 10 نقاط:
1- الانتهاء دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 8 شركات.
2- الانتهاء من دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة.
3- إعادة تقييم الأعضاء المنتدبين، وإعداد هياكل تنظيمية أكثر كفاءة.
4- ميكنة وتوحيد نظم العمل باستخدام برنامج ERP لتخطيط موارد الشركات.
5- جار تطوير وتحديث البنية التحتية بإنشاء مصانع جديدة وتأهيل ورفع كفاءة المباني القائمة بـ21 مليار جنيه .
6 - جار تحديث المحالج بأخرى حديثة لإنتاج أقطان ذات جودة ونظافة عالية خالية تماما من الشوائب.
7- التوسع في تجربة زراعة الأقطان قصير التيلة بعد تحقيقها النجاح العام الماضي بإنتاجية 10 قناطير للفدان الواحد.
8- عمليات بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة مسئولية شركة ECH التي تم تأسيسها العام الماضي لهذا الغرض تحت علامة تجارية موحدة "nit".
9- جار فتح فروع للبيع المحلي وعرض المنتجات في كبرى المراكز التجارية بالإضافة إلى التوسع في أسواق خارجية جديدة.
10- من المستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية من الغزل والنسيج والملابس إلى نحو 4 إلى 5 أضعاف الطاقات المنتجة حاليًا.