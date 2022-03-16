شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول خطة تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطة شاملة لتطوير وهيكلة وتحديث شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن، بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، للارتقاء بها ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات مع تجنب الخسائر والتحول للربحية.. تعرف على أحدث المستجدات من خلال 10 نقاط: