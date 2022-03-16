شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السلع المساهمة فى زيادة صادرات مصر خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي وسجلت 4.32 مليار دولار، بينما كانت 2.97 مليار دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.35 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 45.3٪.

وتشير بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، إلى أن هناك مجموعة من السلع ساهمت في ارتفاع صادرات مصر خلال تلك الفترة لهذا المستوى، وأهمها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة بلغت 33٪، وصادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة بلغت 28.4٪، وصادرات منتجات مسطحة بالدرفة من حديد أو صلب بنسبة بلغت 22.1٪، وصادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.6٪.

وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات مصر من بعض السلع خلال نفس الفترة، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها صادرات الفواكه الطازجة بنسبة بلغت 0.9٪، وصادرات الأسمدة بنسبة 25.1٪، بالإضافة إلى صادرات الأثاث بنسبة بلغت 7.6٪، وصادرات البرتقال الطازج بنسبة 55٪.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.

وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل مضاعفة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية بحلول عام 2025، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة لزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة.