شكرا لقرائتكم خبر عن النقل والأغذية تقود التضخم للارتفاع 1.6 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» لشهر فبراير الماضي بنسبة 1.6 ٪، مقارنة بنظيره من 2021، وهو أعلى من شهر يناير 2022 الذي كان 1.2 ٪، فيما يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.3 ٪، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4 ٪.وكشفت هيئة الإحصاء في تقرير الرقم القياس لأسعار المستهلك أن قسم النقل ارتفع بنسبة 4.3 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7 ٪، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير الماضي، نظرًا لوزنه في المؤشر بوزن 13 ٪.

ووفقا للتقرير سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 2.4 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6 ٪، التي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 9.7 ٪، فيما سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 1.3 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.5 ٪. وبحسب التقرير سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.3 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 15.3 ٪، بينما سجل قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.4 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 1.9 ٪، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.8 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 4.3 ٪.

وانخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضًا بنسبة 0.2 ٪، متأثرًا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3 ٪، وقسم الملابس والأحذية انخفاضًا بنسبة 1.4 ٪ متأثرًا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 0.8 ٪.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي استقرارًا نسبيًا مقارنة بشهر يناير 2022، إذ ارتفع بنسبة 0.3 ٪، فيما تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 ٪، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.5 ٪.

وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2 ٪، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3 ٪، وقسم النقل بنسبة 0.5 ٪، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7 ٪، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 ٪، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3 ٪، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 ٪،

وانخفضت أسعار كل من: قسم التبغ بنسبة 0.1 ٪، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 ٪.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2022 بنسبة 11.5 ٪ مقارنة بنظيره من عام 2021 وهو أقل من الشهر السابق يناير 2022، إذ بلغ 12.3 ٪، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 17.4 ٪، نظرًا لثقلها في المؤشر.

وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل زيادة في أسعار الجملة بنسبة 17.4 ٪ نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 603 ٪ وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 21.4 ٪، وذلك لثقلهما في المؤشر، فيما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 8.4 ٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 17.9 ٪ وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 8 ٪، بينما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 12.8 ٪ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 15.4 ٪ وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 9 ٪.وذكر التقرير أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون سجل ارتفاعا بنسبة 9.9 ٪، فيما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 5.6 ٪، نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 5.6 ٪.

وسجل مؤشر أسعار الجملة لشهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 0.8 ٪ على أساس شهري مقارنة بيناير 2022 متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1 ٪، نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 3.9 ٪، بينما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 1.2 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب بنسبة 1.5 ٪، في حين سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا بنسبة 0.3 ٪، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1 ٪، متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.3 ٪، وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 0.1 ٪.