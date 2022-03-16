شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تطرح مخطط «سمو الخبر» للبيع في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح شركة «أدير العقارية» يوم الأربعاء 30 مارس الحالي، مخطط «سمو الخبر» للبيع في مزاد علني يقام في فندق جراند حياة بالخبر.

ويشكل المخطط (المعتمد برقم 1/752) فرصة مثالية للاستثمار نظرا لموقعه الإستراتيجي في حي السيف متوسطا أهم مدن الشرقية، بإطلالة تجارية فريدة بطول 1.75 كيلو متر على طريق الملك فيصل الذي يربط بين مدينتي الدمام والخبر، ويتقاطع مع طريقي الملك سعود والملك عبدالعزيز الذي يصل إلى مدينة الظهران، على مقربة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومجموعة من المخططات الحديثة، مما يمنح المشروع ميزة استثنائية للوصول السريع إلى أهم الوجهات وأبرز معالم الجذب الرئيسية في مختلف مدن الشرقية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب بن حمد آل سعد، أن مخطط «سمو الخبر» يشكل واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، نظرا لتمتعه بالعديد من المقومات والمميزات الفريدة، أهمها الموقع الإستراتيجي الاستثنائي، على بعد دقائق من الواجهة البحرية، قرب مجموعة من الأحياء العصرية والمتجددة التي يشكل معها مجتمعا حيويا فريدا يضم أجود المرافق والخدمات، كما يتميز ببراعة التخطيط والاستغلال الأمثل لمساحة المخطط الصافية البالغة 1.033.797 مترا مربعا لبناء وحدات سكنية وتجارية تتميز بتموضعها الفريد تتراوح مساحاتها بين 550 - 1100 متر مربع للقطع السكنية، وبين 1100 - 1650 مترا مربعا للقطع التجارية، ويتيح ترخيص المشروع بناء منازل بارتفاع طابقين «دوبلكس» للقطع السكنية، وبناء 8 أدوار للقطع التجارية التي تتميز بإطلالة فريدة على طريق الملك فيصل، ودورين للقطع التجارية المطلة على الطريق الجنوبي، مما يجعل من المخطط بيئة خصبة للسكن، وفرصة مثالية للاستثمار بإنشاء مشاريع عقارية عصرية ترقى لما تشهده الشرقية من تطور ونمو.

وبين آل سعد، أن المنطقة الشرقية تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمشاريع الاستثمارية في المملكة، انطلاقا من موقعها الجغرافي المميز، ومكانتها السياحية الرفيعة، علاوة على متانة بنيتها التحتية، واحتضانها لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية الضخمة التي تعزز من جودة الحياة في مدن الشرقية، وتواكب رؤية المملكة 2030، وتفتح الباب مشرعا لاقتناص أروع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات السكنية، والتجارية، والسياحية والترفيهية.