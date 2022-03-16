الحصة الأكبر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.. اعرف حجم الاستثمارات العالمية لتحول الطاقة

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك"، أن التوزيع الجغرافي لإجمالي الاستثمارات العالمية فـي مجال تحول الطاقة تضمن استحواذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبـر مـن هـذه الاستثمارات بلغت 368 مليـار دولار أو نحو 49% من الإجمالي، مسجلة أعلى نسبة نمو بلغت 38% فـي عـام 2021، وفقاً لتقرير "اتجاهات الاستثمار فى التحول الطاقوى 2022" الصادر عن مؤسسة Bloomberg.

وتابع التقرير، يليهـا دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة بلغت 236 مليار دولار أو نحو 31% من الإجمالي، وبمعدل نمو بلغ 16%، ثم دول الأمريكتين بحصة تصل إلى 150 مليار دولار أو نحو 20% من الإجمالي، وبمعدل نمو بلغ 21% في عام 2021.

وأضاف التقرير، أنه بشكل عام ارتفعت الاستثمارات في مجال تحـول الطاقـة إلـى مستوى قياسي جديد في جميع المناطق.

وأضاف التقرير، أنه على مستوى دول العالم، فقد سجلت الصين أعلى مستوى لاستثمارات التحول الطاقوي في عام 2021 بلغ 266 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 60% مقارنة بعام 2020. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي استثمارات بلغ 114 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 17% مقارنة بالعام السابق.

وتابع التقرير، استثمار دول أوروبا حوالي 219 مليار دولار فـي عـام 2021، منهـا 154 مليـار دولار في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يضع الاتحاد الأوروبي كمجموعـة فـي المرتبـة الثانية بعد الصين وقبل الولايات المتحدة الأمريكية. في حين تراجعت اليابان من المركز الرابع إلى السادس عالميا حيث انخفضت مستويات الاستثمار فيها بشكل طفيف.