شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنفذ مشروعات مرافق وخدمات بـ8 مليارات جنيه بمركز القنطرة غرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه لخدمة نحو 60 مليون مواطن.

وحول دور المبادرة فى المشروعات الجديدة، كشف اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لـ"الخليج 365" إن المبادرة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخدم 7 قرى بالمركز والمدينة وحوالى 260 تابعا لها بتكاليف تصل لنحو 8 مليارات جنيه قابلة للزيادة.

وأضاف شعيب، إن دخول مبادرة حياة كريمة كان بمثابة الحلم لأبناء مركز القنطرة غرب، حيث تخدم نحو 190 ألف مواطن فى مختلف القرى، مشيدا بجهود اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، فى خدمة مواطني المحافظة وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية لهم.

وأوضح أن المبادرة تنفذ مشروعات مرافق متنوعة، ومباني خدمية ومراكز شباب ووحدات صحية، بجانب مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وكافة المشروعات الخدمية والتى كانت القرى محرومة منها.

وأضاف اللواء أحمد شعيب، إنه سيجرى تدشين محطة رفع للمجاورة السابعة بالمدينة؛ لحل مشكلات الصرف تماما، لافتا إلى أنه تم رجاء مشروعات رصف الطرق بالمجاورة، لحين الانتهاء من مشروعات الصرف، فيما يتم رصف المحاور الرئيسية بالمدينة ‬السويس والجيش والمعاهدة وتوسعة تلك المحاور، تمهيدا للبدء فى تجميل الميادين مع التخطيط لإنشاء سوق كبديل للإشغالات وسوق للخضراوات والأسماك، بحيث يتم القضاء تماما على الإشغالات مع الحفاظ على المواطنين، وتوفير بديل مناسب لهم.